Лига Европы. 1/2 финала. Арсенал победил Валенсию, Челси не смог обыграть Айнтрахт

3 мая 2019, 00:21

Ответные матчи пройдут 9 мая.

Александр Ляказетт забил дважды и принес Арсеналу важную победу в полуфинале
Александр Ляказетт забил дважды и принес Арсеналу важную победу в полуфинале / Reuters

Сегодня состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы.

Арсенал благодаря дублю Ляказетта обыграл на своем поле Валенсию (3:1), а Челси в гостевой игре не смог победить Айнтрахт (1:1).

"Канониры" – единственный из четырех представителей АПЛ в 1/2 финала еврокубков в нынешнем сезоне, кому удалось одержать победу в первом матче. Ранее Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов уступил Барселоне (0:3), а Тоттенхэм дома проиграл Аяксу (0:1).

Другой лондонский клуб, Челси,  принял участие уже в полуфинале еврокубкового турнира в девятый раз с сезона-2003/04, когда команду приобрел российский бизнесмен Роман Абрамович. 

Ответные матчи пройдут 9 мая.

Лига Европы

1/2 финала

АйнтрахтЧелси 1:1 (1:1, 0:0)

2 мая, Коммерцбанк-Арена

Голы: 1:0 – 23 Йович, 1:1 – 45 Педро.

Айнтрахт – Трапп, Хинтереггер, Фалетт, да Кошта, Абраам, Фернандес (Гонсалу Пасиенсия, 73), Хасебе, Гачинович (Виллемс, 90), Роде, Костич, Йович.

Челси – Аррисабалага, Давид Луиз, Эмерсон, Аспиликуэта, Кристенсен, Лофтус-Чик (Ковачич, 83), Жоржиньо, Педро, Канте, Виллиан (Азар, 61), Жиру.

Предупреждения: Кристенсен (19), Хасебе (58), Фернандес (61).

Арсенал – Валенсия 3:1 (2:1, 1:0)

2 мая, Эмирейтс

Голы: 0:1 – 11 Диакаби, 1:1 – 18 Ляказетт, 2:1 – 25 Ляказетт, 3:1 – 90 Обамеянг.

Арсенал – Чех, Папастатопулос, Колашинац, Мустафи, Косьельни (Монреаль, 82), Мэйтленд-Найлз, Гендузи (Торрейра, 58), Озил (Мхитарян, 75), Джака, Обамеянг, Ляказетт.

Валенсия – Нето, Ронкалья, Гарай, Габриэл, Диакаби, Гедеш (Гамейро, 71), Солер (Васс, 71), Пиччини, Парехо, Гайя, Родриго (Санти Мина, 88).

Предупреждения: Диакаби (31), Парехо (70).

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Лига Европы арсенал Челси Валенсия Айнтрахт
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