Лига Европы. 1/2 финала. Арсенал победил Валенсию, Челси не смог обыграть Айнтрахт

Ответные матчи пройдут 9 мая.
Сегодня состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы.
Арсенал благодаря дублю Ляказетта обыграл на своем поле Валенсию (3:1), а Челси в гостевой игре не смог победить Айнтрахт (1:1).
"Канониры" – единственный из четырех представителей АПЛ в 1/2 финала еврокубков в нынешнем сезоне, кому удалось одержать победу в первом матче. Ранее Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов уступил Барселоне (0:3), а Тоттенхэм дома проиграл Аяксу (0:1).
Другой лондонский клуб, Челси, принял участие уже в полуфинале еврокубкового турнира в девятый раз с сезона-2003/04, когда команду приобрел российский бизнесмен Роман Абрамович.
Ответные матчи пройдут 9 мая.
Лига Европы
1/2 финала
Айнтрахт – Челси 1:1 (1:1, 0:0)
2 мая, Коммерцбанк-Арена
Голы: 1:0 – 23 Йович, 1:1 – 45 Педро.
Айнтрахт – Трапп, Хинтереггер, Фалетт, да Кошта, Абраам, Фернандес (Гонсалу Пасиенсия, 73), Хасебе, Гачинович (Виллемс, 90), Роде, Костич, Йович.
Челси – Аррисабалага, Давид Луиз, Эмерсон, Аспиликуэта, Кристенсен, Лофтус-Чик (Ковачич, 83), Жоржиньо, Педро, Канте, Виллиан (Азар, 61), Жиру.
Предупреждения: Кристенсен (19), Хасебе (58), Фернандес (61).
Арсенал – Валенсия 3:1 (2:1, 1:0)
2 мая, Эмирейтс
Голы: 0:1 – 11 Диакаби, 1:1 – 18 Ляказетт, 2:1 – 25 Ляказетт, 3:1 – 90 Обамеянг.
Арсенал – Чех, Папастатопулос, Колашинац, Мустафи, Косьельни (Монреаль, 82), Мэйтленд-Найлз, Гендузи (Торрейра, 58), Озил (Мхитарян, 75), Джака, Обамеянг, Ляказетт.
Валенсия – Нето, Ронкалья, Гарай, Габриэл, Диакаби, Гедеш (Гамейро, 71), Солер (Васс, 71), Пиччини, Парехо, Гайя, Родриго (Санти Мина, 88).
Предупреждения: Диакаби (31), Парехо (70).