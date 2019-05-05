Суркис не спешит продлевать контракт с Хацкевичем: СМИ назвали имя нового тренера Динамо

Алексей Михайличенко / фото: fcdynamo.kiev.ua

Следующим главным тренером киевского Динамо может стать нынешний спортивный директор вице-чемпионов Украины Алексей Михайличенко.

О смене главного тренера руководство Динамо задумалось в связи с неудовлетворительными результатами, которые команда показывает в последнее время, пишет sportarena.com.

Издание напоминает, что 56-летний специалист руководил Динамо с 2002 по 2004 год и дважды привел команду к чемпионским медалям. Михайличенко уволили в 2004-м после домашнего поражения Трабзонспору (1:2) в квалификации Лиги чемпионов. Позже президент Динамо Игорь Суркис говорил, что принял поспешное решение.

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Отметим, что контракт Хацкевича с Динамо истекает по окончании сезона и пока президент клуба не поднимал вопрос о его продлении.

Ранее Суркис заявлял о том, что не желает обсуждать отставку Хацкевича.