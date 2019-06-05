Португалия - Швейцария: текстовая трансляция матча, все подробности

Португалия - Швейцария / УЕФА

В среду, 5 июня, национальные сборные Португалии и Швейцарии сразятся в полуфинале Лиги наций. Финальную стадию дебютного розыгрыша турнира примет Португалия, в столице которой 9 июня станет известно имя первого в истории победителя Лиги наций.

Португалия - Швейцария: ориентировочные составы

Португалия: Руй Патрисиу; Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру; Рубен Невеш, Вилльям Карвалью, Бруну Фернандеш; Бернарду Силва, Роналду, Гонсалу Гедеш.

Не сыграет: Данилу (дисквалификация)

Швейцария: Зоммер; Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес; Джака, Закария; Фернандеш, Шакири, Цубер; Сеферович.

Полуфинал Лиги наций: где смотреть

Следить за матчем в прямом эфире можно будет в этой новости на нашем сайте при помощи текстовой онлайн трансляции. Начало – в среду, в 21:45.

Украинские болельщики могут посмотреть полуфинальный матч Лиги наций Португалия - Швейцария 5 июня в прямом эфире канала Футбол 1 в 21.45. Также матч будет транслировать российский канал Матч ТВ.

14.30 - Лидер португальской сборной Криштиану Роналду вышел на общение с португальскими журналистами. Он уверен в домашнем успехе и даже не сомневается, что португальцы выиграют трофей.

14.00 - В центре Порту установили фан-зону для болельщиков, которые не смогут попасть на стадион.

13.00 - УЕФА приняло решение, что в связи со смертью бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций Леннарта Юханссона все матчи на этой неделе начнутся с минуты молчания.

12.30 - Большая армия болельщиков караулит под гостинницей португальцев. Действующие чемпионы Европы не хотят выходить. На растерзание болельщиков вышли только Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш.

11.45 - Сборная Швейцарии совершила прогулку и легкую разминку в центральном парке Порту.