Головкин нокаутировал Роллса

Головкин и Роллс / ringside24

В Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) нокаутировал канадца Стива Роллса (19-0, 10 КО).

Бой проходил в новом промежуточном весе (74,4 кг), а не в привычном для представителя Казахстана среднем весе. В первом раунде Головкин прицеливался, Роллс занял выжидательную тактику.

Со второго раунда Стив осмелел, начал наносить удары в ответ и записал на свой счет пару зрелищных попаданий. Так продолжалось до четвертого раунда. Головкин хорошо попал сбоку сверху, а потом продолжил комбинацией, завершив ее нокаутом левой в челюсть. Роллс упал, и больше продолжить поединок не смог.

Головкин одержал первую победу после обидного поражения от мексиканского боксера Сауля Альвареса и успешно дебютировал на платформе DAZN.

Стоит отметить что для GGG это был первый бой под руководством нового тренера Джонатона Бэнкса.