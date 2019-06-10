Роналду выиграл 30 трофей в карьере

Криштиану Роналду / Reuters

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл 30-й трофей в карьере. Достичь юбилейной отметки 34-летнему португальцу удалось, одержав победу со своей национальной командой в Лиге наций.

Треть своих трофеев футболист выиграл с английским Манчестер Юнайтед. С мадридским Реалом он побеждал в 16 турнирах. По два трофея нападающий выиграл в составе сборной Португалии и Ювентуса.

Напомним, Роналду является воспитанником лиссабонского Спортинга. В 2003 году форвард перешел в Манчестер Юнайтед, где провел шесть лет. Летом 2009 года португалец за 94 миллиона евро перебрался в Реал. На Сантьяго Бернабеу нападающий провел девять лет, после чего за 117 миллионов евро его купил Ювентус.

Напомним, что португалец впервые за 12 лее не вошел в тройку бомбардиров чемпионата.