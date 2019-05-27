Роналду впервые за 12 лет не вошел в тройку бомбардиров

Роналду / Reuters

Португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду завершил сезон чемпионата Италии на четвертом месте в бомбардирской гонке. На счету Криша 21 гол в 31 матче Серии А.

Отметим, что португалец не вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионата впервые с 2006 года. Тогда он забил 9 голов за английский Манчестер Юнайтед.

Лучшим бомбардиром чемпионата Италии с 26 мячами стал 36-летний нападающий Сампдории Фабио Квальярелла. Вторым в бомбардирской гонке стал форвард Аталанты Дуван Сапата, забивший 23 гола. Третий – Кшиштоф Пентек (22), начавший сезон в Дженоа, а закончивший в Милане.

Напомним, что Ювентус стал чемпионом Италии, на 11 очков опередив Наполи. Также в зону Лиги чемпионов попали Аталанта и Интер, набравшие по 69 баллов.

Напомним, что недавно девушка Роналду снялась в клипе.