"Сделаем все, чтобы итальянцы смотрели на нас с трибун": Валерий Петраков верит в Украину

11 июня 2019, 10:05

Наставник молодежной сборной Украины поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2019.

Валерий Петраков
Валерий Петраков / УАФ

Накануне полуфинального матча ЧМ-2019 против сборной Италии главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, что ждет от это матча.

"Италия играет по-чемпионски. Мы хорошо знаем друг друга. Итальянцы в 2018-м году приезжали в Киев на контрольный поединок. Мы вместе выступали на первенстве Европы. Мы специально остались после полуфинала и видели их финальный поединок с португальцами. Честно говоря, и игроки, и тренерский штаб по-футбольному позавидовали итальянцам. Нам очень хотелось выступить в финальном матче. Поэтому завтра сделаем все возможное, чтобы итальянцы в финале смотрели на нас с трибун. Верю в своих ребят и уверен, что они смогут обыграть итальянцев", - сказал журналистам накануне матча наставник сборной Украины.

Также наставник рассказал, что планирует ротацию состава на финальный матч.

"Да, ротация будет. Если вы следили за чемпионатом мира, мы в третьем поединке как раз и проводили ротацию. Итальянцы меняли девять исполнителей, мы - семь. Так что здесь мы на равных. В полуфинале выйдут новые исполнители на некоторые позиции", - резюмировал Валерий Петраков. 

Полуфинальный матч мирового первенства между юношескими сборными Украины и Италии состоится 11 июня в Гдыне. Начало встречи - в 18:30. Напомним, что в четвертьфинале сборная Украины выбила Колумбию.

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новости футбола новости спорта Чемпионат мира 2019 Валерий Петраков
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