Украинская сборная пробилась в финал ЧМ-2019

Украина одолела грозных итальянцев / УЕФА

Феноменальная команда Александра Петракова останется на молодежном чемпионате мира в Польше до самого конца. Полуфинальным соперником Украины была мощная сборная Италии, которая, как и наша сборная, выиграла группу, а затем одержала две неплохих победы в плей-офф.

Костяк итальянцев - сплошь и рядом игроки с опытом Серии А. Но для украинской молодежи нет авторитетов, и в Гдыне украинцы сделали еще один шаг к трофею.

Матч начался под диктовку именитых итальянцев. Украина играла по счету и делала все, чтобы выстоять. Украина ждала свой шанс и дождалась на 65-й минуте. Конопля с правого фланга прострелил в центр, Супряга пропустил мяч, а следом набежал Булеца и точно пробил - 1:0!

Вскоре Супряга мог забить уже сам, но не реализовал выход один на один. А к 80-й минуте Украина осталась в меньшинстве. Рефери матча показал второе предупреждение защитнику Попову. Даже в меньшинстве Украина почти забила, но Италию после удара Кащука спасла перекладина.

Развязка наступила на 92-й минуте. Скамакка в борьбе с Бондарем принял мяч в штрафной, развернулся и мощно выстрелил в левую девятку - такое не берется даже Луниным. Но судья получил VAR-подсказку, посмотрел повтор и понял, что Скамакка нарушил правила против Бондаря. Финальный свисток зафиксировал исторический успех - наша сборная в финале!

Напомним, что в групповом раунде Украина после побед над США (2:1), Катаром (1:0) и ничьей с Нигерией (1:1) заняла первое место в своем квартете. в 1/8 финала Украина разгромила Панаму (4:1), а в 1/4 финала справилась с Колумбией (1:0).

Примечательно, что накануне полуфинального матча наставник сборной Украины Александр Петраков пообещал обыграть итальянцев.

Финальный матч состоится 15 июня в 19:00. Украинцы сыграют с победителем пары Эквадор - Корея.

Молодежный чемпионат мира. Полуфинал

Украина U-20 - Италия U-20 - 1:0 (0:0)

Украина: Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Чех (Хахлев, 69), Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца (Сафронов, 83), Сикан (Супряга, 63), Кащук

Италия: Плиццари, Пеллегрини, Дель Прато, Раньери, Габбия, Эспозито (Капоне, 73), Фраттези (Альберико, 46), Белланова, Трипальделли (Оливьери, 84), Скамакка, Пинамонти

Гол: Булеца (65)

Предупреждения: Сикан (1), Попов (55), Раньери (75)

Удален: Попов (79).