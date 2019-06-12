Российских баскетболистов обворовали во время матча

Баскетболистов Химок обворовали прямо на игре / БК ХИМКИ

Во время третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ обворовали баскетболистов Химок.

В пресс-службе подмосковной команды рассказали, что во время игры с ЦСКА в раздевалку вошел неизвестный, который украл ценные вещи спортсменов и скрылся. У игроков были украдены деньги, часы, телефоны и разные гаджеты. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что фотография подозреваемого была передана полиции. Злоумышленник уже объявлен в розыск.

Отметим, что ЦСКА одержал победу над Химками со счетом 80:62 и стал победителем турнира, выиграв серию до трех побед со счетом 3-0. Армейцы выиграли лигу восьмой раз подряд. Химки становились чемпионом один раз - в 2011 году.