Южная Корея сразится за золото ЧМ-2019 с Украиной

Южная Корея соперник Украины по финалу ЧМ / Getty Images

В Польше завершились полуфинальные матчи чемпионата мира. Соперником Украины в финале, которая накануне обыграла Италию, будет сборная Южной Кореи. Корейцы одолели в полуфинале Эквадор со счетом 1:0. Единственный гол на 39-й минуте провел Чой Джун.

Интересно, что и в этом полуфинальном матче свою роль сыграл VAR. Рефери матча Майкл Оливер отменил гол эквадорцев, забитый в компенсированное время. Концовка матча была за сборной Эквадора, но спасти матч она так и не сумела.

Финал Украина - Южная Корея пройдет в субботу 15 июня в городе Лодзь. Эквадор и Италия сыграют 14 июня в матче за 3-е место.

Молодежный чемпионат мира. Полуфинал

Эквадор U20 - Южная Корея U20 - 0:1 (0:1)

Эквадор: Рамирес; Паласиос; Поросо; Эспиноса (Сегура, 76); Вальесилья; Сифуэнтес; Кинтеро (Арсе, 83); Ресабала; Альварадо; Кампанья; Плата

Южная Корея: Кванген Ли; Хванг Тэ Хен; Ли Чже Ик; Ли Чжи Сол; Хен-Ву Ким; Чой Джун; Хо Джин Чжон; Ким Се Юн (Чо Янг-Вук, 54); Ко Чже Хен (Эом Вон-Санг, 82); Канин (Та Джун Пак, 73); Се-Хун О

Гол: Чой Джун (39)

Предупреждения: Кампанья (57); Плата (58); Сифуэнтес (91) - Хванг Тэ Хен (62).