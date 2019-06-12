Вратарь Зенита устроил пьяный дебош в аэропорту

12 июня 2019, 21:33

Андрей Лунев задержан в московском аэропорту за хулиганство.

Андрей Лунев устроил дебош в аэропорту
Андрей Лунев устроил дебош в аэропорту / Униан

Голкипер сборной России и питерского Зенита Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.

Инцидент произошел в среду. По информации российской прессы, Лунев был пьян, поэтому полиция его задержала. Медицинское обследование выявило в его крови 0,77 промилле алкоголя. На игрока составили административный протокол за хулиганство.

Лунев является основным вратарем Зенита и провел в минувшем сезоне 29 матчей в РПЛ.

Накануне сборная России победила Кипр в домашнем матче отборочного турнира ЧЕ-2020. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и закончилась со счетом 1:0. Ворота хозяев поля защищал игрок московского Локомотива Гильерме, а Лунев провел весь матч в запасе.

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