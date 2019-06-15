Эквадор завоевал бронзовые медали ЧМ-2019

Эквадор выиграл бронзу ЧМ-2019 / ФИФА

В матче за 3-е место чемпионата мира U20 сборная Италии встречалась с Эквадором. Игра прошла на стадионе ГОСиР в Гдыне и завершилась победой эквадорской команды в дополнительное время.

Матч прошел в равной борьбе и особо не изобиловал голевыми моментами. Основные события развернулись в дополнительное время. На 95-й минуте главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в ворота сборной Эквадора, однако нападающий итальянской команды Марко Оливьери не сумел его реализовать. Автором единственного гола стал защитник сборной Эквадора Мина, отправивший мяч в ворота соперника на 104-й минуте. Таким образом, сборная Эквадора завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

Финал Мундиаля состоится сегодня, 15 июня. В золотом матче турнира встретятся сборные Украины и Южной Кореи.

Чемпионат Мира 2019. Матч за третье место:

Италия U20 - Эквадор U20 - 0:1 (0:0)

Италия: Карнесекки; Дель Прато; Кандела; Беттелья; Трипальделли (Пеллегрини Лука, 82); Раньери; Альберико; Эспозито (Кольпани, 62); Габбиа; Капоне; Гори (Оливьери, 62)

Эквадор: Рамирес; Паласиос; Вальесилья; Поросо; Эспиноса (Мина, 60); Альсивар (Лоор, 112); Сифуэнтес; Плата; Ресабала (Кинтеро, 83); Альварадо (Кастильо, 119); Кампанья

Гол: Мина (104)

На 95-й минуте Оливьери (Италия) не реализовал пенальти

Предупреждения: Кандела (20); Капоне (88); Оливьери (98); Габбиа (103) - Вальесилья (43); Кинтеро (88); Плата (95).