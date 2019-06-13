Украина - Южная Корея: анонс финала ЧМ-2019, кто судьи, прогнозы букмекеров, где смотреть

Украина - Южная Корея / Masters Bet

В финале чемпионата мира-2019 молодежная сборная Украины сразится с командой Южной Кореи. Золотой матч состоится в субботу, 15 июня, на муниципальном стадионе в Лодзи.

Украина - Южная Корея: путь к финалу

На пути к финалу Украина выиграла группу D, обыграв США (2:1) и Катар (1:0), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1). Потом украинцы в плей-офф по очереди победили Панаму (4:1), Колумбию (1:0) и Италию (1:0). Стоит отметить, что все победы украинцы добыли в основное время.

Беспроигрышная серия команды Александра Петракова на турнире достигла отметки в шесть поединков - 5 побед и 1 ничья. Лучшим бомбардиром является нападающий Шахтера Даниил Сикан, забивший четыре мяча. По три точных удара в активе двух игроков Динамо - защитника Дениса Попова и полузащитника Сергея Булецы.

Что касается соперника, то групповой турнир азиаты начали с поражения от Португалии (0:1), но затем обыграли ЮАР (1:0) и Аргентину (2:1), и со второго места вышли в плей-офф. В 1/8 финала корейцы минимально одолели Японию (1:0), затем в четвертьфинале с Сенегалом оказались удачливее в серии пенальти (основное время завершилось вничью - 2:2, еще по одному мячу команды забили в экстра-таймах), а в полуфинале обыграли Эквадор (1:0). Лучшим бомбардиром южнокорейцев является нападающий Чо Юн-Вук, который трижды отличился.

Украина в шаге от чемпионства / ФИФА

Кто судьи

Финальный поединок чемпионата мира-2019 будет судить бригада арбитров из США во главе с 37-летним Исмаилом Ельфатхом.

На линиях ему будут помогать Кайл Аткинс и Кори Паркер. В качестве четвертого арбитра выступит Абделькадер Зитуни из Таити. Обеспечивать рефери помощью системы VAR будут Алан Келли, Райан Макенди (оба - Ирландия), Павел Рачковский (Польша) и Фолио Моеаки (Тонго).

Прогнозы букмекеров

Букмекера отдают предпочтение сборной Украины. Коэффициент на победу команды Александра Петракова - 2.30. Триумф Южной Кореи оценивается в 3.00. Коэффициент на ничью в основное время - 3.30.

Финал ЧМ-2019: где смотреть

Игру можно будет увидеть в прямой трансляции на UA:Перший 15 июня в 19.00. Кроме того, показ встречи запланирован в эфирной сетке польского вещателя TVP Sport. В прямом эфире за финалом также можно будет наблюдать благодаря стримминговой платформе sport.suspilne.media. Главред расскажет о главных событиях финала.