Бразилия стартовала с победы в матче-открытии Кубка Америки

Сборная Бразилии разгромила Боливию / UA-Football

Соперники начали игру осторожно, и первый тайм не изобиловал голевыми моментами. Хозяева турнира с первых минут прижали Боливию к воротам, но в действиях бразильцев чувствовался брак идей. Давид Нерес и Ришарлисон, которые расположились на флангах атаки, действовали предсказуемо, но в их исполнении было много брака. Фирмино не получал мяч, Коутиньо бездействовал. Первая 45-минутка была сухой.

Первый гол в ворота боливийцев с пенальти на 50-й минуте забил полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо. Этот гол стал первым на турнире, стартовавшем в Бразилии. Уже через три минуты 27-летний хавбек оформил дубль, удвоив счет с передачи Роберто Фирмино. На 84-минуте вышедший на замену форвард Гремио Эвертон сделал счет разгромным. Как ни старалась Боливия, но гол престижа не забила.

Бразилия победила боливийцев 3:0 и захватила лидерство в группе А. Следующий матч бразильцы сыграют с Венесуэлой 19 июня на стадионе Арена Фонте-Нова в городе Сальвадоре.

Кубок Америки. Группа А:

Бразилия – Боливия - 3:0 (0:0)

Бразилия: Алиссон; Дани Алвес; Маркиньос; Тиаго Силва; Филипе Луис; Фернандиньо; Каземиро; Ришарлисон (Виллиан, 83), Коутиньо; Нерес (Эвертон, 81); Фирмино (Жезус, 65)

Боливия: Лампе; Марвин Бехарано; Хусино; Аким; Диего Бехарано; Чумасеро; Сауседо (Вайар, 59); Хустиниано; Сааведра (Леонардо Вака, 64); Кастро (Рамиро Вака, 75); Морено

Голы: Коутиньо (50 - с пенальти, 53), Эвертон (85)

Предупреждения: Коутиньо (67) – Сауседо (20).