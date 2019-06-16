Кубок Америки. Венесуэла выстояла под натиском Перу

Кубок Америки / ФИФА

В матче 1 тура группового этапа Кубка Америки сборная Венесуэлы встречалась с Перу. Игра прошла на стадионе Арена ду Гремио в Порту-Алегри и завершилась со счетом 0:0. Этому результату больше должны сетовать перуанцы - два их гола отменили после видеоповторов, а еще четверть часа венесуэльцы играли в меньшинстве. На 75-й минуте главный арбитр Вильмар Рольдан Перес показал вторую желтую карточку полузащитнику Венесуэлы Луису Дель Пино, который оставил свою команду в меньшинстве.

Сборные Венесуэлы и Перу выступают в группе А. После 1-го тура лидером группы является Бразилия, которая накануне обыграла сборную Боливии со счетом 3:0. В следующем туре Венесуэлы сыграет со сборной Бразилии 19 июня, а Перу в этот же день сыграет со сборной Боливии.

Кубок Америки. Группа A:

Венесуэла - Перу - 0:0

Венесуэла: Фариньес; Вильянуэва; Чансельор; Росалес; Дель Пино; Ринкон; Мурильо (Сотельдо, 84); Саварино (Мачис, 69); Морено (Эрнандес Р., 77); Эррера; Рондон

Перу: Галлесе; Абрам; Трауко; Йотун (Поло, 67); Самбрано; Тапиа; Куэва (Флорес Э., 46); Гонсалес К-р (Каррильо, 88); Герреро; Адвинкула; Фарфан

Предупреждения: Дель Пино (6); Эррера (82) - Тапиа (26); Каррильо (93)

Удаления: Дель Пино (75, второе предупреждение).