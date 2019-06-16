Кубок Америки. Колумбия победила Аргентину

Аргентина уступила Колумбии / Unlimbet.ru

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины встречалась с Колумбией. Игра прошла на стадионе Арена Фонте-Нова - Отавиу Мангабэйра в Салвадоре и завершилась победой колумбийцев со счетом 2:0.

Примечательно, что в стартовых составах обеих команд вышли игроки, не чужие российской Премьер-лиги. У аргентинцев место в центре полузащиты занял экс-хавбек Зенита Леандро Паредес, который сейчас выступает за французский ПСЖ, а у колумбийцев вышел действующий опорник питерцев Вильмар Барриос.

Никто не хотел проигрывать / УЕФА

Матч начался с мощного штурма аргентинцев. Но колумбийцы с этим натиском справились, а затем сами организовали пару опасных выпадов. Даже несмотря на то, что уже на первых минутах из-за травмы они потеряли одного из основных форвардов - Луиса Муриэля.

Главному рефери матча регулярно приходилось пользоваться своим главным инструментом - свистком. Если колумбийцы хоть изредка доходили до чужой штрафной и пару раз неплохо вступали в прессинг, то сборная Аргентины вместе с Месси за исключением тех самых стартовых минут провела абсолютно безликий первый тайм.

На поле была настоящая борьба весь матч / УЕФА

Второй тайм был веселее. Обе сборные играли в открытый футбол и создал ряд хороших моментов. Счет был открыт на 71-й минуте: отличился Рохер Мартинес, которому ассистировал Хамес Родригес. Спустя 15 минут преимущество сборной Колумбии увеличил Дуван Сапата с передачи Хефферсона Лермы. Стоит отметить, что оба автора забитых мячей были выпущены на замену. От такого нокдауна аргентинцы оправиться уже не смогли.

Таким образом, аргентинцы впервые с 2007 года проиграли в основное время на Кубке Америки. Тогда аргентинцы в финале турнира уступили Бразилии со счетом 0:3.

В следующем туре Колумбия сыграет со сборной Катара 20 июня, а команда Аргентины в этот же день сыграет со сборной Парагвая.

Напомним, что в другом сегодняшнем матче сборные Венесуэлы и Перу расписали мировую.

Кубок Америки. Группа B:

Колумбия - Аргентина - 0:2 (0:0)

Аргентина: Армани; Отаменди; Тальяфико; Пеццела; Саравия; Ди Мария (де Пауль, 46); Паредес; Ло Чельсо; Родригес (Писарро, 67); Месси; Агуэро (Суарес, 79)

Колумбия: Оспина; Медина; Мина; Санчес; Тесильо; Хамес Родригес; Куадрадо (Лерма, 64); Барриос; Урибе; Фалькао (Сапата, 81); Муриэль (Мартинес, 14)

Голы: Мартинес (71). Сапата, 86 (0:2)

Предупреждения: Родригес (42); Саравия (52); Паредес (55) - Фалькао (19); Куадрадо (60); Сапата (87); Лерма (90+4).