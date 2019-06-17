Кубок Америки. Уругвай разгромил Эквадор

Уругвай разгромил Эквадор / Prosports.kz

В матче первого тура группового этапа Кубка Америки сборная Уругвая встречалась с Эквадором. Игра прошла на стадионе Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту в Белу-Оризонти и завершилась победой уругвайцев с разгромным счетом 4:0.

Примечательно, что три мяча были забиты в первом тайме. Лодейро уже на шестой минуте открыл счет. На 34-й минуте Кавани забил красивый гол и удвоил преимущество своей команды. В самой концовке первого тайма Суарес отправил третий мяч в ворота соперника. Точку в этом матче поставил автогол Мины на 78-й минуте.

Отметим, что Эквадор с 24-й минуты играл в меньшинстве - арбитр встречи Андерсон Даронко показал красную карточку полузащитнику Хосе Кинтеросу.

В следующем туре национальная команда Уругвая проведет матч со сборной Японии 21 июня, а Эквадор на следующий день сыграет с Чили.

Напомним, что ранее Катар совершил камбэк в матче с Парагваем.

Кубок Америки. Группа C:

Уругвай - Эквадор - 4:0 (3:0)

Уругвай: Муслера; Годин; Касерес; Хименес Хосе; Нандес (Перейро, 64); Весино (Вальверде Ф., 83); Кавани; Лодейро (Торрейра, 75); Бентанкур; Лаксальт; Луис Суарес

Эквадор: Домингес; Ачильер; Мина; Орехуэла; Мена; Кайседо; Интриаго; Валенсия А.; Пресиадо; Кинтеро Хосе; Валенсия Эн.

Голы: Лодейро (6); Кавани (33); Луис Суарес (44); Мина (78, в свои ворота)

Предупреждения: Лодейро (14); Хименес Хосе (63)

Удаления: Кинтерос (24).