Кубок Америки. Колумбия дожала Катар

Колумбия - Катар / 1RRE

В матче 2 тура группового этапа Кубка Америки сборная Колумбии встречалась с национальной командой Катара. Игра прошла на стадионе Морумби — Сисеру Помпеу де Толеду в Сан-Паулу и завершилась минимальной победой колумбийцев со счетом 1:0. Команда Карлуша Кейруша владела мячом большую часть игрового времени, однако выжимала из своего игрового преимущества очень мало моментов. Удивляло количество брака в передачах, от всех без исключения футболистов. Также дважды в игру скандально вступал VAR, отменяя пенальти на пользу Колумбии после игры рукой защитников Катара.

Единственный мяч в игре был забит на 85-й минуте - отличился Дуван Сапата, которому ассистировал Хамес Родригес. Для форварда Аталанты это уже второй го- в двух играх турнира - в первом туре он вышел на замену и забил Аргентине также на 86-й минуте, закрепив победу колумбийцев со счетом 2:0.

Дуван Сапата - герой Колумбии / Football.ua

Колумбия, одержав вторую победу подряд, закрепилась на первом месте в группе В и обеспечила себе выход в плей-офф. В заключительном туре Колумбия проведет матч со сборной Парагвая 23 июня, а Катар в этот же день сыграет со сборной Аргентины.

Кубок Америки. Группа B:

Колумбия - Катар - 1:0 (0:0)

Колумбия: Оспина; Тесильо; Мина; Санчес; Медина (Ариас, 46); Урибе; Барриос; Куадрадо (Фалькао, 65); Хамес; Мартинес (Диас, 75); Сапата

Катар: Аль-Шеб; Сальман; Хухи; Аль-Рави; Педру Мигел; Хассан (Муйин, 84), Мадибо; Хатем (Будиаф, 66), Халид; Афиф; Али

Гол: Сапата (86)

Предупреждения: Урибе (73) – Мадибо (44); Хассан (57); Педру Мигел (73); Афиф (83).