Кубок Америки. Аргентина оступилась с Парагваем

20 июня 2019, 08:37

Альбиселесте рискуют не выйти из группы.

Кубок Америки
Кубок Америки / ФИФА

В матче 2 тура группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины сыграла вничью с национальной командой Парагвая со счетом 1:1. Встреча состоялась в Белу-Оризонти на стадионе Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту.

После провальной игры с Колумбией, наставник Аргентины Лионель Скалони провел четыре замены в стартовом составе. Каско заменил Саравию на позиции правого фулбека, Перейра вышел вместо Гвидо Родригеса, Де Поль усадил на лавку запасных Ди Марию, а Лаутаро Мартинес – Агуэро. Забегая наперед отметим, что замены не оказали никакого положительного эффекта.

Аргентина снова оступилась на Кубке Америки
Аргентина снова оступилась на Кубке Америки / УЕФА

Счет был открыт парагвайцами на 37-й минуте. Автором гола стал полузащитник Ричард Санчес, которому ассистировал хавбек Мигель Альмирон. На поле начался хаос, результатом которого стал совершенно необдуманный выход Армани и его грубый фол на Дерлисе в тридцати метрах от ворот. К счастью для кипера аргентинцев он отделался только желтой карточкой.

Во втором тайме аргентинцы счет сравняли - Лионель Месси реализовал пенальти на 58-й минуте. Спустя пять минут 11-метровый был назначен уже в ворота аргентинцев, однако нападающий парагвайцев Дерлис Гонсалес переиграть вратаря альбиселесте не сумел. Концовка матча была нервной, но больше голов забито не было.

Месси был расстроен после матча
Месси был расстроен после матча / УЕФа

Таким образом, сборная Аргентины набрала только одно очко после двух матчей и может не выйти из группы. У сборной Парагвая - 2 очка. В следующем туре Аргентина сыграет с Катаром, а Парагвай ждет встреча с Колумбией. 

Кубок Америки. Группа B:

Аргентина - Парагвай - 1:1 (0:1)

Аргентина: Армани; Каско; Пеццелья; Отаменди; Тальяфико; Перейра (Агуэро, 46); Паредес; Ло Чельсо; Де Поль (Матиас Суарес, 87); Месси; Мартинес (Ди Мария, 67)

Парагвай: Фернандес; Арсамендия; Алонсо; Гомес; Пирис; Матиас Рохас; Родриго Рохас; Санчес; Дерлис Гонсалес (Эскобар, 90); Альмирон (Ортис, 87); Сантандер (Ромеро, 72)

Голы: Месси (57, с пенальти) - Санчес (37)

На 63-й минуте Дерлис Гонсалес не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Армани (45+2); Тальяфико (80); Отаменди (83) - Гомес (32); Родриго Рохас (43); Пирис (56).

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