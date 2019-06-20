Кубок Америки. Аргентина оступилась с Парагваем

Кубок Америки / ФИФА

В матче 2 тура группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины сыграла вничью с национальной командой Парагвая со счетом 1:1. Встреча состоялась в Белу-Оризонти на стадионе Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту.

После провальной игры с Колумбией, наставник Аргентины Лионель Скалони провел четыре замены в стартовом составе. Каско заменил Саравию на позиции правого фулбека, Перейра вышел вместо Гвидо Родригеса, Де Поль усадил на лавку запасных Ди Марию, а Лаутаро Мартинес – Агуэро. Забегая наперед отметим, что замены не оказали никакого положительного эффекта.

Аргентина снова оступилась на Кубке Америки / УЕФА

Счет был открыт парагвайцами на 37-й минуте. Автором гола стал полузащитник Ричард Санчес, которому ассистировал хавбек Мигель Альмирон. На поле начался хаос, результатом которого стал совершенно необдуманный выход Армани и его грубый фол на Дерлисе в тридцати метрах от ворот. К счастью для кипера аргентинцев он отделался только желтой карточкой.

Во втором тайме аргентинцы счет сравняли - Лионель Месси реализовал пенальти на 58-й минуте. Спустя пять минут 11-метровый был назначен уже в ворота аргентинцев, однако нападающий парагвайцев Дерлис Гонсалес переиграть вратаря альбиселесте не сумел. Концовка матча была нервной, но больше голов забито не было.

Месси был расстроен после матча / УЕФа

Таким образом, сборная Аргентины набрала только одно очко после двух матчей и может не выйти из группы. У сборной Парагвая - 2 очка. В следующем туре Аргентина сыграет с Катаром, а Парагвай ждет встреча с Колумбией.

Кубок Америки. Группа B:

Аргентина - Парагвай - 1:1 (0:1)

Аргентина: Армани; Каско; Пеццелья; Отаменди; Тальяфико; Перейра (Агуэро, 46); Паредес; Ло Чельсо; Де Поль (Матиас Суарес, 87); Месси; Мартинес (Ди Мария, 67)

Парагвай: Фернандес; Арсамендия; Алонсо; Гомес; Пирис; Матиас Рохас; Родриго Рохас; Санчес; Дерлис Гонсалес (Эскобар, 90); Альмирон (Ортис, 87); Сантандер (Ромеро, 72)

Голы: Месси (57, с пенальти) - Санчес (37)

На 63-й минуте Дерлис Гонсалес не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Армани (45+2); Тальяфико (80); Отаменди (83) - Гомес (32); Родриго Рохас (43); Пирис (56).