Василий Кобин возглавил Минай

Василий Кобин стал тренером / Минай

Бывший футболист донецкого Шахтера" Василий Кобин начал карьеру тренера. 34-летний специалист возглавил Минай, сообщает пресс-служба клуба. Детали контракта пока неизвестны.

"Руководство Миная позвонило и предложило возглавить команду. В последнее время я сосредоточился исключительно на ресторанном бизнесе, но всегда знал, что это временно. К тому же я очень соскучился по футболу. Я начинал как футболист на Закарпатье и теперь начинаю тут как тренер", - сказал журналистам Кобин.

Напомним, что именно в Минае он завершил карьеру игрока. За закарпатскую команду сыграл 12 матчей в чемпионате Второй лиги и забил 2 гола.

Отметим, что Василий является воспитанником закарпатского футбола, где в одноименном клубе и начинал свою профессиональную карьеру. Позже Кобин поиграл в Карпатах и Шахтере, с которым 6 раз становился чемпионом Украины.Также Василий успел поиграть за Металлист, Верес, казахстанский Тобол и Шахтер из Солигорска. На счету защитника 11 матчей за сборную Украины.

К слову, Минай - дебютант Первой лиги. Чемпионат стартует в конце июля.

Напомним, что вчера экс-футболист Шахтера Иван Ордец перешел в московское Динамо.