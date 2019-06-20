Источник: Дарио Срна вернется в Шахтер

Дарио Срна вернется в Шахтер / ФК Шахтер

Бывший капитан донецкого Шахтера Дарио Срна в ближайшем времени вернется в клуб и займет должность в менеджменте клуба.

"Скоро руководство горняков сделает официальное заявление. Срна будет назначен спортивным директором, и будет отвечать за трансферную политику Шахтера. Он знает многих футболистов, и у него хороший контакт с руководством Шахтера. Поэтому, никаких проблем с адаптацией на новом месте работы у Дарио не возникнет. В Шахтере его считают профессионалом с большой буквы и довольны, что он вернется в команду", - сказал Главреду источник внутри Шахтера.

За Шахтер Срна играл с 2003 по 2018 год. На его счету 536 матчей за горняков, что является высшим достижением в клубной истории.

Сезон 2018/2019 Срна провел в Кальяри, куда хорват перебрался летом минувшего года после истечения контракта с Шахтером. В Серии А провел 26 матчей и отличился 4 голевыми передачами.

Напомним, вчера Дарио объявил, что покидает Кальяри.