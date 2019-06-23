Очередной украинец отправился к Реброву

Даниил Игнатенко стал очередным украинцем в команде Сергея Реброва / Ференцварош

22-летний полузащитник донецкого Шахтера Даниил Игнатенко перешел в Ференцварош, сообщает официальный сайт венгерского клуба. Клубы заключили арендное соглашение на год.

Прошлый сезон хавбек провел в аренде в Мариуполе, где сыграл 20 матчей, в которых отметился одним ассистом.

"Для меня честь перейти в такой именитый клуб, как Ференцварош. Сделаю все от себя зависящее, чтобы помочь клубу в достижении высоких целей. Надеюсь, мы сможем выйти в групповой этап Лиги чемпионов, где сможем достойно себя показать", - сказал журналистам Даниил Игнатенко.

Напомним, что в Ференцвароше под руководством Сергея Реброва выступает Игорь Харатин и арендованный у Шахтера полузащитник Александр Зубков.