Ковальская завоевала бронзу Европейских игр

Галина Ковальская / Телеграф

Украинка Галина Ковальская стала бронзовым призером Европейских игр в Минске. В матче за 3-е место она в весовой категории до 80 кг победила Ирину Леонидзе из Грузии (4:1).

В весе до 52 кг Мария Буйок проиграла бронзовый финал Паулине Эшану из Молдовы. Счет был равным (1:1), но Эшану победила по техническим очкам. Проиграл свой поединок за бронзу в весовой категории свыше 100 кг также и Станислав Бондаренко. Украинец с минимальным счетом уступил россиянину Артему Осипенко (0:1).

В активе Украины на Европейских играх уже 10 наград – 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые. Соревнования в Минске продлятся до 30 июня.