Украина выиграла 5 медалей в легкой атлетике на Европейских играх

Европейские игры

Сборная Украинцы собрала урожай наград на Европейских играх в легкой атлетики. Украинцы завоевали 5 медалей, среди которых две золотых, одна серебряная и две бронзовых.

Золото в смешанной эстафете 4х400 метров досталось украинской команде в составе Даниил Даниленко, Татьяна Мельник, Алексей Поздняков, Анна Рыжикова.

В гонке преследования золото также завоевала Украина, за которую выступали Евгений Гуцол, Ольга Ляхова, Алексей Поздняков, Янна Качур.

Украинка Марина Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль. В прыжках в длину 23-летняя спортсменка с результатом 6.58 метра уступила лишь двум соперницам - россиянке Елене Соколовой (6.76) и белоруске Анастасии Мирончик-Ивановой (6.71).

Также бронзовую медаль в прыжках в высоту завоевал Богдан Бондаренко, а серебряную награду получила Анна Плотицына в беге на 100 метров с барьерами.

Напомним, сборная Украины по самбо собрала комплект из 6 медалей.