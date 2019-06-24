Теннисистка с восемью пальцами будет участвовать в Уимблдоне

Франческа Джонс / WTA

Британская теннисистка Франческа Джонс получила wild-card в квалификацию Уимблдона.

Отметим, что у 18-летней теннисистки редкое врожденное генетическое заболевание эктродактилия, которое означает недоразвитие пальцев кистей и стоп. У Джонс всего восемь пальцев на руках и семь - на ногах, что влияет на захват ракетки и передвижение по корту.

Врачи считали, что стать профессиональной теннисисткой Джонс не удастся, но она доказала обратное. В рейтинге WTA Франческа занимает 297-ю строчку. С девяти лет Франческа занималась в академии в Барселоне, где тренировались британец Энди Маррей и испанец Рафаэль Надаль.

"Я всегда повторяю, что самое приятное в жизни - делать то, что люди говорят тебе не делать. Это мой девиз. Я знаю, что за годы в теннисе пережила немало трудностей. Я не ожидаю увидеть радугу и единорогов, когда, надеюсь, доберусь до вершины. Но не думаю, что мнения других людей должны кого-то ограничивать", - цитирует Джонс Sky News.

Напомним, что первой ракеткой мира стала австралийская теннисистка Эшли Барти.