Барти - вторая австралийка, ставшая первой ракеткой мира

Эшли Барти / WTA

Сегодня, 24 июня, австралийка Эшли Барти стала первой ракеткой мира. Она является второй в истории представительницей Австралии, возглавившей рейтинг WTA. 26 апреля 1976 года это удалось Ивонн Гулагонг-Коули.

Эшли - 27-я теннисистка, возглавившая рейтинг. С первой строчки Барти сместила японку Наоми Осаку, которая находилась на вершине 21 неделю, сообщает официальный сайт WTA.

"Моя мечта сбылась. Мы с командой проделали огромную работу. Я горжусь нашим достижением. Для меня честь находиться на позиции, которую раньше занимали легенды спорта, которых я уважаю и которыми восхищаюсь", - сказала Барти.

Глава WTA считает успех Эшли невероятным.

"Путь Эшли оказался просто невероятным - от попадания в топ-100 два года назад до титула чемпионки турнира Большого шлема и первой ракетки мира. Я уверен, что мы видим настоящую чемпионку, достижения которой только начались", - подчеркнул глава WTA Стив Саймон.

Отметим, что в новом рейтинге первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и стала восьмым номером рейтинга. Среди украинок на прошлой неделе наибольшего прогресса добилась Ангелина Калинина, которая переместилась с 148-й на 135-ю строчку. В топ-50 также остаются Леся Цуренко (33) и Даяна Ястремская (36).

Напомним, что ранее Барти выиграла Ролан Гаррос.