Австралийская теннисистка впервые в карьере выиграла турнир Большого Шлема

Эшли Барти выиграла Ролан Гаррос / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Франции. В финале Барти в двух сетах нанесла поражение представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счетом 6:1, 6:3.

Финальная встреча продолжалась всего 1 час 10 минут. Барти трижды подала навылет, допустила двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. Вондроушова подала эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала брейк.

23-летняя Барти завоевала пятый титул в карьере, впервые выиграв турнир Большого шлема. Отметим, что она стала первой представительницей Австралии за 46 лет, выигравшей Ролан Гаррос в женском одиночном разряде. В 1973 году Маргарет Корт выиграла свой последний из пяти титулов на Открытом чемпионате Франции.

К слову, этот финал стал самым молодым за последние 11 лет на турнирах Большого Шлема. В 2008 году в решающем матче на Ролан Гаррос встречались 22-летняя россиянка Динара Сафина и 20-летняя сербка Ана Иванович, которая и выиграла титул. Отметим, что на последних десяти мэйджорах чемпионками становились девять разных теннисисток.

Путь к победе:

R128: Джессика Пегула (США) - 6:3, 6:3

R64: Даниэль Коллинс (США) - 7:5, 6:1

R32: Андреа Петкович (Германия) - 6:3, 6:1

R16: София Кенин (США) - 6:3, 3:6, 6:0

QF: Мэдисон Кис (США) - 6:3, 7:5

SF: Аманда Анисимова (США) - 6:7(4:7), 6:3, 6:3

FR: Маркета Вондроушова (Чехия) - 6:1, 6:3

Завтра, 9 июня, в финальном матче мужского Ролан Гаррос сыграют испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.