15-летняя американская теннисистка вышла в основу Уимблдона

Кори Гауфф стала самой молодой участницей Уимблдона / WTA

301-я ракетка мира американка Кори Гауфф, которой в середине марта исполнилось 15 лет, в квалификации Уимблдона в трех матчах не проиграла ни одного сета, стала самой молодой теннисисткой в профессиональной истории турнира.

"Я не знаю ни о каких рекордах, которые мне удается побить, пока кто-то не скажет мне об этом. Я чувствую себя счастливой. Благодарю своих родителей за то, что они никогда не накладывают никаких ограничений на мои цели. Они пожертвовали всем, чтобы быть уверенными, что я доберусь к цели", - приводит слова Гауфф официальный сайт Уимблдона.

Кори Гауфф в 2018 года выиграла юниорский Ролан Гаррос. С мая прошлого года теннисистка начала выступать на турнирах ITF, а три недели назад Гауфф впервые дебютировала в топ-300 мирового рейтинга WTA.

Напомним, в пятницу состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда у женщин на Уимблдоне. Украинские теннисистки узнали своих ближайших соперниц на турнире.