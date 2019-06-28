Украинки узнали соперниц на Уимблдоне

Уимблдон / WTA

В пятницу состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда у женщин на Уимблдоне.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) начнет турнир против Дарьи Гавриловой из Австралии (№78 WTA).

Леся Цуренко (№33 WTA) сразится с Барборой Стрыцовой из Чехии (№50 WTA).

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№36 WTA) дебютирует в основной сетке Уимблдона поединком против итальянки Камилы Джорджи (№41 WTA).

Катерина Козлова (№67 WTA) начнет турнир матчем с лаки-лузером американкой Лорен Дэвис (№96 WTA).

Отметим, что квалификационный барьер Уимблдона ни один из украинцев не преодолел.

Напомним, что ранее австралийка Эшли Барти выиграла Ролан Гаррос.