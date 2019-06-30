UFC on ESPN 3. Нганну нокаутировал дос Сантоса и другие результаты боев

30 июня 2019, 10:48

Непобедимый Нганну вырубил соперника в первом раунде.

Фрэнсис Нганну нокаутировал Дос-Сантоса
Фрэнсис Нганну нокаутировал Дос-Сантоса / USA TODAY Sports

В ночь с 29 на 30 июня в Миннеаполисе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3.

В главном его событии встретились экс-претендент на титул в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и экс-чемпион организации Джуниор дос Сантос.

Бой был завершен в первом раунде после того, как рефери засчитал дос Сантосу технический нокаут. Таким образом, Нганну продлил победную серию до трех боев.

За такое выступление Нганну получил дополнительную выплату в размере 50 тысяч долларов.

Чек на такую же сумму получил Джозеф Бенавидес, который в соглавном событии турнира нокаутировал Жуссьера Формигу. Это уже вторая победа Бенавидеса над Формигой в UFC. Победа Джозефа также была отмечена как выступление вечера.

В эту же категорию попали и победы Алонзо Менифилда и Эрика Андерса. Первый нокаутировал Пола Крэйга, а второй — Винисиуса Морейру. Оба также заработали по 50 тысяч, сообщает MMA Fighting.

Отметим, что в этот раз UFC не смог выбрать лучший бой турнира. 

UFC on ESPN 3. Основной кард

Жуссьер Формига - Джозеф Бенавидес - победа Бенавидеса техническим нокаутом во втором раунде.

Дэмьен Майя - Энтони Рокко Мартин - победа Майи раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-28).

Рузвельт Робертс - Винс Пичел - победа Пичела единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Дрю Добер - Марко Поло Рейес - победа Добера техническим нокаутом в первом раунде. 

Пол Крэйг - Пол Менифилд - победа Менифилда нокаутом в первом раунде.

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UFC новости спорта Фрэнсис Нганну Джуниор дос Сантос
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