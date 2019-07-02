Известный футболист сделал памятное тату с кубком ЛЧ

Джордан Хэндерсон / UkraineFootball.net

Полузащитник сборной Англии и капитан Ливерпуля Джордан Хэндерсон сделал памятное тату на ноге в честь победы в Лиге чемпионов.

На тату изображен кубок Лиги чемпионов, а под ним расположена дата победы над Тоттенхэмом.

Jordan Henderson's new tattoo ?



Saving his right leg for the Premier League? ? pic.twitter.com/YRgYtlA699 — ESPN UK (@ESPNUK) 30 июня 2019 г.

В минувшем сезоне Хэндерсон провел за Ливерпуль 43 матча, в которых забил гол и отдал 3 голевых паса.

Напомним, ранее лидер молодежной сборной Украины сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира.