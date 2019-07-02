Скончался известный американский спортсмен

Тайлер Скэггс / Los Angeles Times

Бейсболист команды Лос-Анджелес Энджелс Тайлер Скэггс умер в возрасте 27 лет, сообщает сайт MLB.

Причины смерти пока не установлены. Одна из самых распространенных версий связана с медикаментами: сразу несколько врачей одновременно прописали Тайлеру опиоидное обезболивающее. В итоге бейсболист, возможно, скончался от передозировки.

"С большим прискорбием сообщаем, что Тайлер Скэггс умер в Техасе. Тайлер был и навсегда останется важной частью семьи Энджелс. Наши мысли и молитвы в это тяжелое время с его женой Карли и всей его семьей", - говорится в сообщении клуба.

Скэггс был задрафтован Лос-Анджелес Энджелс в 2009 году. В 2010 году в результате обмена перешел в Аризону Даймондбэкс, а в 2013-м вернулся в Энджелс. В 2012 году Тайлер принял участие в Матче всех звезд.

В связи со смертью игрока матч регулярного чемпионата MLB между Лос-Анджелес Энджелс и Техас Рейнджерс перенесен.