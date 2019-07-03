Украинский футболист перешел в испанский клуб

Мякушко продолжит карьеру в испанской Сегунде / Алькорн

26-летний украинский полузащитник Сергей Мякушко подписал соглашение с испанским Алькорконом. Контракт рассчитан на один год, если стороны останутся довольными ос сотрудничеством, то в контракте есть опция продления еще на три года.

В сезоне-2018/19 Мякушко выступал за львовские Карпаты. Он отыграл 36 матчей во всех турнирах, отметившись 8 голами и 4 результативными передачами.

Отметим, что Алькоркон завершил прошлый сезон на четырнадцатой строчке в Сегунде.

Напомним, что ранее воспитанник Шахтера Руслан Кисиль стал игроком Балтики.