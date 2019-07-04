"Рад вернуться в свой шахтерский дом": Дарио Срна прокомментировал возвращение в Шахтер

Дарио Срна / Официальный сайт ФК "Шахтер"

37-летний экс-капитан донецкого Шахтера Дарио Срна поделился впечатлениями о возвращении в донецкий клуб.

"Рад вернуться в свою футбольную семью, в свой шахтерский дом. Открывая новую главу в книге моей жизни, хочу поблагодарить всех, кто дал мне возможность вернуться в клуб. Огромное желание работать и приносить пользу команде, клубу, работать на новые победы так же усердно и с такой же самоотдачей, как я это делал, когда был игроком. Верю, что помогу Шахтеру в будущем завоевать трофеи, добыть новые титулы! Мы вместе, и я очень счастлив", - написал Срна в Instagram.

За Шахтер Срна играл с 2003 по 2018 год. На его счету 536 матчей за горняков, что является высшим достижением в клубной истории.

Сезон 2018/2019 Срна провел в итальянском Кальяри, куда хорват перебрался летом минувшего года после истечения контракта с Шахтером. В Серии А провел 26 матчей и отличился 4 голевыми передачами.

Напомним, ранее в Шахтере анонсировали возвращение легендарного хорвата.