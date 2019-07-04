Кубок Америки. Действующий чемпион сложил полномочия

Чили с треском проиграли Перу

В Порту-Алегри на стадионе Арена ду Гремио состоялся второй полуфинальный матч Кубка Америки между сборными Чили и Перу. Встречу обслуживал колумбийский арбитр Вильмар Рольдан Перес.

Перед началом матча однозначным фаворитом считалась сборная Чили, но прогнозы не оправдались. Победа Перу – это сенсация, однако она стала логичным результатом событий на поле. Инки уступили Чили во владении мяча, количестве ударов и точных передач, однако атаковали острее и создали больше голевых моментов, и как следствие разгромили соперника со счетом 3:0.

Перу захватил инициативу с первых минут и прижал Чили высоким прессингом. У Ла Рохи игра в первом тайме совершенно не клеилась. Первый гол был забит на 21-й минуте - отличился полузащитник Эдисон Флорес с передачи Андре Каррильо. Хавбек Йосимар Йотун удвоил преимущество Перу на 38-й минуте.

Перу сенсационно выбила Чили / КОНМЕБОЛ

Во втором тайме чилийцы пришли в себя и стали создавать голевые моменты. Дважды мог забивать Варгас, сначала попал в штангу, а затем не реализовал выход один на один. Не раз опасно били по воротам Видаль и Санчес, но Гальесе всегда был на месте. Перу ловила соперника на контратаках. Окончательный счет установил форвард Герреро на 91-й минуте.

В добавленное время чилийский нападающий Эдуардо Варгас имел шанс размочить счет, но не реализовал пенальти.

Для Перу эта победа станет важной страницей в истории сборной. Отметим, что это всего лишь второй финал для инков. Предыдущий, в 1975 году, они выиграли.

Чилийцы были в шоке после финального свистка / КОНМЕБОЛ

Посмотрим как они сыграют со сборной Бразилии, которая до этого расправилась с Аргентиной. Матч состоится 7 июля в 23.00 на знаменитом стадионе Маракана.

Кубок Америки. Полуфинал:

Чили - Перу - 0:3 (0:2)

Чили: Ариас; Исла; Медель; Марипан (Кастильо, 89); Босежур; Пульгар; Арангис; Видаль; Фуэнсалида (Сагаль, 46); Варгас; Алексис Санчес

Перу: Гальесе; Адвинкула; Самбрано; Абрам; Трауко; Тапиа; Йотун; Каррильо (Поло, 71); Куэва (Бальон, 80); Флорес (Гонсалес, 50); Герреро

Голы: Флорес (21); Йотун (38); Герреро (90+1)

На 90+5 минуте Варгас не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Пульгар (74); Сагаль (86) - Адвинкула (72).