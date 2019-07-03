Кубок Америки. Бразилия вышла в финал

3 июля 2019, 07:28

Месси провел лучший матч на Кубке Америки, но снова пролетел вместе с Аргентиной.

Бразилия одолела Аргентину
Бразилия одолела Аргентину / Sport.ua

В Белу-Оризонти на стадионе Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины. Встречу обслуживал эквадорский арбитр Родди Самбрано Ольмедо. Игра завершилась победой бразильцев со счетом 2:0.

Победа Бразилии была ожидаемой. Аргентина, несмотря на свой постепенный прогресс на турнире, никогда не производила впечатление команды, способный выиграть Кубок. Да, Бразилия играет не так ярко, как хотелось бы, но она пока на турнире не пропустила ни одного гола, и в воскресенье сыграет на Маракане в финале Кубка.

Бразильцы на классе вышли в финал
Бразильцы на классе вышли в финал / КОНМЕБОЛ

В этом матче аргентинцы выглядели лучше, больше создали опасных моментов, больше атаковали, но не везло. Агуэро и Месси по разу попали в каркас ворот, кроме того венесуэльский рефери не поставил очевидный пенальти в ворота Алиссона.

Первый гол был забит на 19-й минуте. Отличился нападающий Габриэл Жезус с передачи Роберто Фирмино. Фирмино поучаствовал и во второй голевой атаке хозяев, забив второй мяч на 71-й минуте. Ему ассистистировал Габриэл Жезус. 

Хотя оставалось играть более 20 минут, сложно было избавиться от ощущения, что результат изменится. Даже если бы рефери дал пенальти за фол на Отаменди, и Аргентина его реализовала. Концовка матча была нервной, но больше счет в матче не менялся.

Бразилия стала первым финалистом домашнего Кубка Америки, где встретится с победителем матча Чили - Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе Арена ду Гремио 4 июля.

Кубок Америки. Полуфинал:

Бразилия - Аргентина - 2:0 (1:0)

Бразилия: Алиссон; Дани Алвес; Тиаго Силва; Маркиньос (Миранда, 64); Алекс Сандро; Каземиро; Артур; Эвертон (Виллиан, 46); Коутиньо; Жезус (Аллан, 80); Фирмино

Аргентина: Армани; Фойт; Пеццелья; Отаменди; Тальяфико (Дибала, 86); Акунья (Ди Мария, 59); Паредес; Де Поль (Ло Чельсо, 67); Месси; Агуэро; Мартинес

Голы: Жезус (19); Фирмино (71)

Предупреждения: Дани Алвес (40); Виллиан (83) - Тальяфико (9); Акунья (40); Фойт (56); Мартинес (58); Агуэро (90+4).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Кубок Америки сборная Бразилии новости футбола новости спорта Сборная Аргентины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:49
У Зеленского рассказали, чего тот достиг на встрече с Волкером в Канаде
07:28
Кубок Америки. Бразилия вышла в финал Видео
07:15
С Днем полиции Украины – смелые поздравления на русском и украинском языке Фото Видео
07:03
Самое слабое звено: астролог назвал самый невезучий знак Зодиака июля
06:57
Русский язык на Донбассе: что это решит и в чем угроза мнение
06:36
Томос "растворится": астролог рассказал, чем закончатся скандалы Епифания и Филарета
06:13
"Похож на ху*ло": на Киевщине похоронили Путина, опубликовано фото с места "погребения"
05:50
Экономист объяснил, во сколько обойдется восстановление Донбасса, и как это ударит по Украине
05:24
Эксперты развеяли популярный миф о похудении
05:09
Корабль пришельцев с Нибиру, а не российская ракета: уфологи рассекретили взрыв на Кипре
04:52
Психологи рассказали, как паре добиться самого лучшего секса
04:11
Воспитанник Шахтера перешел в российский клуб
03:30
Диетолог назвала простые шаги для похудения Видео
03:02
"Это невыгодно населению": эксперт рассказал, когда ждать резкого скачка гривны
02:18
Ученые рассказали, как избавить женщину от комплексов по поводу секса
01:10
Козлова с треском вылетела с Уимблдона
00:28
Эксперт назвала самые вредные и полезные для здоровья каши
02 июля, вторник
23:55
Главные новости 2 июля: провал переговоров в Минске и договоренности Зеленского и Трюдо Фото
23:45
Густое и с целыми ягодами: как варить вкуснейшее варенье из клубники Фото Видео
23:30
"Шаг к безвизу, принципиальное решение о вооружении": Зеленский рассказал, о чем договорился с Трюдо Фото Видео
23:10
Скончался известный американский спортсмен
22:46
У Кучмы пожаловались: Россия в Минске "задавила" прогресс по Донбассу Видео
22:21
"Окончательное обвинение": адвокат поделился свежими новостями из РФ о пленных украинских моряках
22:05
"Огромная опасность": стоматолог предупредила об угрозах из-за мороженого и чая Видео
21:51
Мугуруса сенсационно вылетела с Уимблдона
21:26
Уже не в розыске: статус бывшего "регионала" Иванющенко кардинально изменился
21:24
Найдено тело пропавшей на озере Комо футболистки
21:02
Клюев в розыске, его задержат: в ГПУ поведали о планах в отношении одиозного экс-"регионала"
20:40
Национальный экспертно-строительный альянс назвал главную цель своей деятельности
20:28
Гибель 14 человек на атомной подлодке Лошарик: в Минобороны РФ скрывают место аварии - СМИ
20:03
Огурцы с кетчупом на зиму: простые и вкусные рецепты Фото Видео
19:55
Зеленский в Торонто сделал важное заявление об украинском языке
19:45
"Часть кровавого Путина": историк назвал главный компромат на патриарха Кирилла
19:40
В Сети выставили на продажу картину с Ляшко и Мосийчуком в БДСМ-стиле
19:00
Вятрович назвал Зеленского "х-фактором"
18:53
Юрий Лоза вступился за Пугачеву и назвал виновных в скандальной выходке певицы
18:30
Парубий бесцеремонно завернул наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду: документ
18:20
На Харьковщине разбился учебно-боевой самолет, опубликованы фото Фото Видео
18:10
В Одессе муж убил жену и ранил сына, а затем изрезал себе живот Видео
18:05
Морские блохи нападают на туристов в Кирилловке: чем опасны ненасытные паразиты Фото
17:56
Выборы 2019: в Украине решили дать наблюдателям от ПАСЕ "от ворот поворот" — нардеп Видео
17:26
Набедокурил ураган: на Полесье стихия содрала крышу школы Фото
17:13
В Киеве полиция изьяла 400 кг кокаина стоимостью 60 млн долларов Видео
17:10
Разрушена стена: под Лубнами погибли мужчина и женщина
16:45
Гнев небес: бойцы ВСУ искрошили на куски разведбазу боевиков на Донбассе - опубликовано видео Видео
16:45
"За вонидлово будет наложен штраф": скандал со спортсменкой Соловей и чиновником набирает обороты
16:41
Солнечное затмение: астролог сказал, кому светят особые события Видео
16:40
В аннексированном Крыму исчезло озеро: фотофакт Фото
16:33
В России из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 человек
16:31
Зеленский в Торонто сделал важное заявление о членстве Украины в ЕС и НАТО
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять