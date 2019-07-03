Кубок Америки. Бразилия вышла в финал

Бразилия одолела Аргентину / Sport.ua

В Белу-Оризонти на стадионе Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины. Встречу обслуживал эквадорский арбитр Родди Самбрано Ольмедо. Игра завершилась победой бразильцев со счетом 2:0.

Победа Бразилии была ожидаемой. Аргентина, несмотря на свой постепенный прогресс на турнире, никогда не производила впечатление команды, способный выиграть Кубок. Да, Бразилия играет не так ярко, как хотелось бы, но она пока на турнире не пропустила ни одного гола, и в воскресенье сыграет на Маракане в финале Кубка.

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В этом матче аргентинцы выглядели лучше, больше создали опасных моментов, больше атаковали, но не везло. Агуэро и Месси по разу попали в каркас ворот, кроме того венесуэльский рефери не поставил очевидный пенальти в ворота Алиссона.

Первый гол был забит на 19-й минуте. Отличился нападающий Габриэл Жезус с передачи Роберто Фирмино. Фирмино поучаствовал и во второй голевой атаке хозяев, забив второй мяч на 71-й минуте. Ему ассистистировал Габриэл Жезус.

Хотя оставалось играть более 20 минут, сложно было избавиться от ощущения, что результат изменится. Даже если бы рефери дал пенальти за фол на Отаменди, и Аргентина его реализовала. Концовка матча была нервной, но больше счет в матче не менялся.

Бразилия стала первым финалистом домашнего Кубка Америки, где встретится с победителем матча Чили - Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе Арена ду Гремио 4 июля.

Кубок Америки. Полуфинал:

Бразилия - Аргентина - 2:0 (1:0)

Бразилия: Алиссон; Дани Алвес; Тиаго Силва; Маркиньос (Миранда, 64); Алекс Сандро; Каземиро; Артур; Эвертон (Виллиан, 46); Коутиньо; Жезус (Аллан, 80); Фирмино

Аргентина: Армани; Фойт; Пеццелья; Отаменди; Тальяфико (Дибала, 86); Акунья (Ди Мария, 59); Паредес; Де Поль (Ло Чельсо, 67); Месси; Агуэро; Мартинес

Голы: Жезус (19); Фирмино (71)

Предупреждения: Дани Алвес (40); Виллиан (83) - Тальяфико (9); Акунья (40); Фойт (56); Мартинес (58); Агуэро (90+4).