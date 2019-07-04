Продолжение скандала: Жданов встретился с Соловей и заявил о поддержке отставки Башенко

Анна Соловей / НОК

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов встретился с победительницей Европейских игр Анной Соловей и заявил о поддержке отставки президента Федерации велосипедного спорта Украины Александра Башенко.

На встрече принято решение о создании рабочей группы для решения вопросов полной перезагрузки федерации.

"Я требую созыва федерации и исключение из нее Александра Башенко", - цитирует слова велосипедистки ТСН.

Также Анна обратилась к коллегам, которые не оказали ей поддержку в скандальной ситуации:

"Почему вы не вмешиваетесь, почему вы ничего не делаете? Смотрите, сколько на акции людей, а они даже не знают, что такое велоспорт, они просто катаются. Почему вы, профессиональные сотрудники, не поддерживаете меня? Я же работаю с вами вместе, я приношу результат. Я прошу вас, коллеги, давайте соберемся, давайте в федерации на внеочередную, моментальную встречу. Если мы не сделаем это сейчас, мы не сделаем это никогда", - сказала Соловей.

Анна Соловей требует отставки президента ФВУ / ТСН

Жданов заверил, что об исключении Анны со сборной Украины даже речи быть не может.

"Я не буду терпеть такого хамства. Я, безусловно, поддерживаю требования об отставке Башенко с поста президента Федерации велосипедного спорта Украины. Я считаю, что такое поведение неприемлемо, оно хамское", - заявил министр.

Активисты предложили Жданову создать рабочую группу для решения всех вопросов и подчеркнули, что будут продолжать свои акции. Жданов заверил, что поддерживает требование о публичном извинении Башенко.

Во вторник, 9 июля, в 15.00 состоится первое заседание рабочей группы по урегулированию конфликта.

Напомним, что сегодня под Министерством молодежи и спорта прошла акция в поддержку победительницы Европейских игр Анны Соловей.

Стоит отметить, что скандал со спортсменкой и чиновником набирает обороты. В свою очередь, министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что поддерживает Соловей и она не будет исключена из сборной Украины.

Отметим, что вчера Башенко в нетрезвом виде предложил журналистке поцеловаться.