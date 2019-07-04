Киев-Баскет сыграет в Лиге чемпионов с чемпионом Австрии

Киев-Баскет начнет еврокубковую кампанию в Австрии / Официальный сайт

Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов, где определился соперник вице-чемпиона украинской Суперлиги Киев-Баскета.

В первом раунде квалификации Киев-Баскет сыграет с действующим чемпионом Австрии Капфенбергом.

Матчи состоятся 17 и 20 сентября. Первая встреча пройдет в Австрии.

Победитель этой пары во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с испанским Бургосом. Матчи этой стадии турнира запланированы на 26 и 29 сентября.

Помимо Киев-Баскета в еврокубках Украину в Кубке Европы ФИБА могут представить обладатель Куба страны Днепр и новичок Суперлиги Прометей.

Напомним, что скоро в Украине начнет вещание новый спортивный канал.