Известного теннисиста лишили всех призовых на Уимблдоне

Бернарда Томича оштрафовали на все призовые / ATP

Австралийский теннисист Бернард Томич, за 58 минут проигравший в первом круге Уимблдона представителю Франции Жо-Вильфриду Цонге со счетом 2:6, 1:6, 4:6, оштрафован на всю сумму призовых, полагавшихся за участие в первом круге - 45 тысяч фунтов.

Организаторы Уимблдона проанализировав матч Томича пришли к выводу, что он не носил спортивной борьбы.

"От всех игроков ожидается выступление по профессиональным стандартам в каждом матче турнира Большого шлема. Если по мнению рефери, игра теннисиста не соответствовала профессиональным стандартам, то рефери может признать игрока нарушителем и обязать его оплатить штраф. По мнению рефери, выступление Томича в матче с Жо-Вильфридом Цонгой не соответствовало профессиональным стандартам. Он будет оштрафован на максимальную сумму в 45 тысяч фунтов, которая будет вычтена из призовых", - цитирует текст решения The Guardian.

Напомним, именитый швейцарский теннисист Стэн Вавринка в матче второго круга Уимблдона сенсационно уступил 63-й ракетке мира Райлли Опелке.