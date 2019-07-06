Днепр впервые подписал звездного легионера

Генри Дугат вернулся в Украину / arenasporta.com.ua

Американец Генри Дугат подписал с Днепром годичный контракт и стал первым легионером в клубе с 2013 года.

В прошлом сезоне 32-летний разыгрывающий в составе венгерского Дебрецена в среднем за игру набирал по 13,4 очка и 5,5 ассистов.

Дугат хорошо известен украинским болельщикам. Новичок Днепра провел два сезона в Будивельнике и в 2017 году помог клубу завоевать золотые медали Суперлиги. В своем последнем сезоне в Украине Дугат выдавал солидную индивидуальную статистику – 15,1 очка, 5,3 подбора и 4,1 передачи.

Днепр в прошлом сезоне выиграл Кубок Украины, а в плей-офф Суперлиги в серии за бронзу уступил Запорожью.

Напомним, что вице-чемпион Суперлиги Киев-Баскет в сентябре стартует в Лиге чемпионов матчами с австрийским Капфенбергом.