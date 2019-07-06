Джоковича затравили в Сербии

Новак Джокович / Reuters

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал объектом критики на родине после того, как решил включить в свою команду хорвата Горана Иванишевича, сообщает Ubitennis.

В частности, бывший баскетболист Дарко Миличич, выступавший в НБА, назвал решение Новака ударом для болельщиков.

"Каждый раз, когда Новак проявляет любовь к Хорватии, ему нужно думать о сербских болельщиках, которые столкнулись с потерей близких во время войны", - сказал Миличич.

На сербских телеканалах сотрудничество Джоковича с Иванишевичем называют "скандальным". Многие телеканалы готовы начать бойкотировать матчи с участием Джоковича и готовы не включать их в трансляционную сетку.

Ранее Новак уже получал немалую порцию критики, когда сказал, что будет поддерживать сборную Хорватии на чемпионате мира после вылета сербов.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вукич поддерживает легендарного земляка.

"Для нашей страны хорошо, что у Джоковича сложились отличные отношения с Иванишевичем. Прежние конфликты можно отложить в сторону", - сказал Вукич.

Напомним, что действующим чемпионом Уимблдона является Новак Джокович.