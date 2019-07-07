Месси отказался от медали и не вышел на церемонию награждения

7 июля 2019, 10:09

Капитан сборной Аргентины раскритиковал организаторов Кубка Америки.

Месси был расстроен после матча
Месси был расстроен после матча / УЕФА

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки.

После матча Месси раскритиковал организацию турнира.

 "Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции. Нам не дали выйти в финал. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал.

Нужно говорить правду. Бразилия выиграет Кубок Америки. В этом нет никаких сомнений. Думаю, что все подстроено для Бразилии", - сказал журналистам Месси.

Напомним, Аргентина обыграла Чили в матче за третье место. 

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