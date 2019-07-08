Известный латвийский тренер возглавил сборную Украины

Айнарс Багатскис возглавил сборную Украины / Arenasporta

Латвийский специалист Айнарс Багатскис стал новым главным тренером баскетбольной сборной Украины. Соглашение 52-летнего тренера рассчитано на два года.

Стоит отметить, что Багатскис уже работал в Украине. Специалист возглавлял Кривбассбаскет и киевский Будивельник. Позже он работал в клубах России, Турции, Израиля и Германии.

Последним местом работы Багатскиса был немецкий Брозе, а также сборная Латвии. Латвийскую команду Багатскис выводил в финальные части чемпионатов Европы 2011 и 2013, а также занял 8 место на домашнем Евробаскете-2015.

Квалификация чемпионата Европы-2021 стартует 25 ноября 2019. Жеребьевка группового раунда отбора Евробаскета-2021 состоится 22 июля.

Напомним, вице-чемпион украинской Суперлиги Киев-Баскет сыграет в Лиге чемпионов с чемпионом Австрии Капфенбергом.