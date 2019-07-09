Победителя Лиги чемпионов ограбили в Лос-Анджелесе

Дэниэл Старридж / ФК Ливерпуль

В Лос-Анджелесе ограбили дом экс-нападающего английского Ливерпуля Дэниэла Старриджа. Об этом футболист сообщил в своем Инстаграм.

Как сказал именитый футболист, кто-то влез в его дом, украл вещи с чердака, а также похитил любимую собаку англичанина.

Судя по видео, двери в дом были выломаны, а стекла - разбиты.

Старридж обратился к подписчикам с просьбой найти своего любимца - собаку породы шпиц.

"Я хочу знать, кто меня ограбил. Я хочу знать, почему они взяли мою собаку. Я хочу знать, что, черт возьми, происходит. Как можно ворваться в чей-то дом в Лос-Анджелесе и воровать собаку? Вы сумасшедшие? Вы врываетесь в дом и забираете собаку?

Кто-нибудь, пожалуйста, найдите мою собаку, я заплачу любые деньги, я серьезно", – написал он в комментариях в Инстаграм.

Старридж скучает за своей собакой / Инстаграм

Позже футболист заявил, что готов выложить 20-30 тысяч фунтов тому, кто приведет его питомца домой. Также англичанин сказал, что продаст дом, так как не видит смысла оставаться в нем после случившегося.

Напомним, Старридж недавно покинул Ливерпуль. Англичанин провел в команде 7 лет, в течении которых сыграл 160 матчей и забил 66 голов. Вместе с командой Старридж выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.