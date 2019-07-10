"Мы отдали 100 миллионов за толстяка": фанаты Реала раскритиковали Азара

Болельщики обрушились со шквалом критики на бельгийского новичка Реала.
Болельщики мадридского Реала активно обсуждают в социальных сетях физическую форму новичка команды Эдена Азара. На недавних фотографиях видно, что у бельгийца есть лишний вес, но на обложке свежего номера издания AS экс-футболист Челси выглядит стройным.
Разгадка не заставила себя долго ждать - голова бельгийца приставлена к телу форварда Карима Бензема, который также проходил медосмотр в тот день.
OMG, caption this guys? ?— GoalsTV⚽️ (@goalstv3) 9 июля 2019 г.
AS used Benzema’s body to put Hazard’s head for their cover!
Hazard nowadays is getting fat! pic.twitter.com/NxK46gJGt8
Пользователям социальных сетей не понравилось, что снимок отфотошопили.
"Мы реально отдали 100 миллионов евро за толстяка", "Как Азар мог так растолстеть всего за месяц? Это выше человеческих возможностей", - писали болельщики Реала в Твиттере.
We really paid 100 mill for a fat hazard pic.twitter.com/eaI4KkcEYY— RMadridBabe (@RMadridBabe) 9 июля 2019 г.
Напомним, Азар перешел в мадридский Реал из лондонского Челси за 147 миллионов фунтов.