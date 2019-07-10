"Мы отдали 100 миллионов за толстяка": фанаты Реала раскритиковали Азара

Эден Азар / Фото: REUTERS

Болельщики мадридского Реала активно обсуждают в социальных сетях физическую форму новичка команды Эдена Азара. На недавних фотографиях видно, что у бельгийца есть лишний вес, но на обложке свежего номера издания AS экс-футболист Челси выглядит стройным.

Разгадка не заставила себя долго ждать - голова бельгийца приставлена к телу форварда Карима Бензема, который также проходил медосмотр в тот день.

OMG, caption this guys? ?



AS used Benzema’s body to put Hazard’s head for their cover!



Hazard nowadays is getting fat! pic.twitter.com/NxK46gJGt8 — GoalsTV⚽️ (@goalstv3) 9 июля 2019 г.

Пользователям социальных сетей не понравилось, что снимок отфотошопили.

"Мы реально отдали 100 миллионов евро за толстяка", "Как Азар мог так растолстеть всего за месяц? Это выше человеческих возможностей", - писали болельщики Реала в Твиттере.

We really paid 100 mill for a fat hazard pic.twitter.com/eaI4KkcEYY — RMadridBabe (@RMadridBabe) 9 июля 2019 г.

Напомним, Азар перешел в мадридский Реал из лондонского Челси за 147 миллионов фунтов.