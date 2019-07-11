Олимпийского чемпиона отстранили за дедовщину в сборной

Конькобежец Ли Сын Хун дисквалифицирован за побои партнеров по сборной.
Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту из Южной Кореи Ли Сын Хун дисквалифицирован на год за нанесение побоев двум партнерам по команде, сообщает Yonhap.
31-летний спортсмен неоднократно применял силу к более молодым коллегам, о чем свидетельствуют доказательства. В частности, Ли Сын Хуну припомнили побои, совершенные в 2011, 2013 и 2016 годах в отеле, ресторане и на международных соревнованиях. Титулованный спортсмен отвергает все обвинения и намерен подать апелляцию в Олимпийский комитет страны.
Ли Сын Хун в 2008 году стал двукратным чемпионом мира по шорт-треку. В конькобежном спорте помимо двух золотых олимпийских медалей кореец завоевал три серебряные награды на Играх 2010, 2014 и 2018 годов, а также золото чемпионата мира 2016 года.