Олимпийского чемпиона отстранили за дедовщину в сборной

Ли Сын Хун / Harry How/Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту из Южной Кореи Ли Сын Хун дисквалифицирован на год за нанесение побоев двум партнерам по команде, сообщает Yonhap.

31-летний спортсмен неоднократно применял силу к более молодым коллегам, о чем свидетельствуют доказательства. В частности, Ли Сын Хуну припомнили побои, совершенные в 2011, 2013 и 2016 годах в отеле, ресторане и на международных соревнованиях. Титулованный спортсмен отвергает все обвинения и намерен подать апелляцию в Олимпийский комитет страны.

Ли Сын Хун в 2008 году стал двукратным чемпионом мира по шорт-треку. В конькобежном спорте помимо двух золотых олимпийских медалей кореец завоевал три серебряные награды на Играх 2010, 2014 и 2018 годов, а также золото чемпионата мира 2016 года.