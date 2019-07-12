Известный украинский теннисист перенес вторую операцию за год

Александр Долгополов / Теннисный Портал Украины

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов, в свое время входивший в топ-15 мирового теннисного рейтинга, продолжает бороться с последствиями травмы, полученной год назад.

Теннисист перенес в клинике Мюнхена операцию на кисти правой руки, после чего опубликовал на своей странице в Инстаграм фото.

"Есть для Вас и для меня хорошие новости. Вторая операция прошла успешно и мы нашли, что хотели. По идее, этого вмешательства должно хватить, чтобы полностью восстановиться. Так что ждите новостей. Если все будет хорошо, то планирую начать сезон-2020", - подписал снимок спортсмен.

Александр Долгополов продолжает бороться с травмой / ATP

Свой последний официальный матч 30-летний теннисист провел 14 мая 2018 года, уступив в двух сетах на турнире в Риме сербу Новаку Джоковичу - 1:6, 3:6.

Напомним, в полуфинале Уимблдона теннисных гурманов ждет противостояние двух лучших теннисистов мира - Надаль сразится с Федерером.