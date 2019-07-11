Надаль сразится с Федерером в полуфинале Уимблдона / ATP

Определились последние полуфиналисты Уимблдона. За выход в финал поспорят - испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в своем четвертьфинальном поединке переиграл американца Сэма Куэрри со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа и 9 минут. Надаль 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Куэрри 22 эйса, 3 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в финал Надаль поспорит с третьей ракеткой мира Роджером Федерером, который в свою очередь одолел представителя Японии Кея Нисикори со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4, выиграв 100-й матч на Уимблдоне в своей карьере.

Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут. Федерер 12 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету японского теннисиста 3 эйса, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Напомним, что во втором полуфинале встретятся серб Новак Джокович, который обыграл бельгийца Давида Гоффена и испанец Роберто Баутиста-Агут который сломил сопротивление аргентинца Гидо Пельи.