Баутиста- Агут сразится с Джоковичем в полуфинале Уимблдона

Роберто Баутиста-Агут вышел в полуфинал Уимблдона / ATP

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут в четвертьфинальном поединке обыграл аргентинца Гидо Пелью со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 3 часа 9 минут. Баутиста-Агут 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 16. На счету аргентинского теннисиста 14 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

Соперником испанца в матче за выход в финал станет первая ракетка мира серб Новак Джокович, обыгравший бельгийца Давида Гоффена.

Напомним, действующим чемпионом Уимблдона является Новак Джокович.