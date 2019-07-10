Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона / EPA/UPG

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона. В четвертьфинальном поединке он без особых проблем обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена, выиграв со счетом 6:4, 6:0, 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. Джокович 3 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Гоффена 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

За выход финал серб поспорит с победителем поединка Гидо Пелья (Аргентина) - Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Новак Джокович является действующим чемпионом Уимблдона. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил представителя ЮАР Кевина Андерсона.

Напомним, что Новак Джокович стал объектом нападок в Сербии за работу с хорватом Иванишевичем.